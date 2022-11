Pecco Bagnaia campione del mondo in Motogp

(Di domenica 6 novembre 2022) VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) –deldella. La vittoria dello spagnolo Alex Rins (Suzuki) nel GP di Valencia con il tempo di 41’22?250, infatti, ha automaticamente eliminato le possibilità di Fabio Quartararo (Yamaha), finito quarto, di superare il pilota della Ducati che ha chiuso in nona posizione. Secondo Brad Binder (Ktm), terzo lo spagnolo Martin (Ducati), quarto il francese Quartararo, quinto Miguel Olivera (Ktm).trionfa in sella a una moto italiana, la Ducati. Non accadeva dal 1972 dalla vittoria di Giacomo Agostini, con la MV Agusta. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Le ragioni del successo del ragazzo tranquillo, erede di Valentino e sua antitesi Là dove c'era Valentino Rossi, adesso c'è una Nuvola Rossa, come è soprannominato, il nuovo campione ...A Valencia vittoria nell'ultimo gran premio del 2022 della MotoGP per Alex Rins su Suzuki davanti a Binder e Martin. Quarto Quartararo, nonoche così diventa campione del mondo.- voto 10: era un weekend difficile, lui l'ha gestito alla grande. Lotta epica nei primi giri con Quartararo, poi con un'aletta in meno sulla ...Il centauro dell'Aprilia è volato a Valencia nella terza sessione di prove libere. Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha rilasciato nel dopo gara di Valencia le sue prime parole da campione del mo ...Nono sul traguardo di Valencia, dopo un mezzo contatto col diretto rivale per l'iride, Pecco gestisce il margine di vantaggio su Quartararo, che chiude quarto. Le ragioni del successo del ragazzo tran ...