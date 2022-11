Secondo “Milano Finanza” sta per iniziare la resa dei conti nella guerra di famiglia Agnelli-Elkann

(Di sabato 5 novembre 2022) Un tesoro stimato di oltre 4,6 miliardi e una lite familiare ventennale che potrebbe essere arrivata al capolinea.infatti lunedì 7 novembre, alle ore 12, la giudice del tribunale di Torino Nicoletta Aloj deciderà le sorti della– fatta di rivendicazioni patrimoniali, cause legali e accuse – che vede come protagonista la, ovvero Margheritacontro i figli John, Lapo e Ginevraper la successione della madre Marella Caracciolo, la vedova dell’avvocato Gianni, che ha indicato i tre nipoti come suoi unici eredi. In palio, un impero: 4,6 miliardi e le porte della società Dicembre fondata daglie che controlla una galassia ...

Agenzia ANSA

Nell'ultima settimana,i Centers for Disease Control and Prevention le sottovarianti BQ.1 e ... direttore scientifico dell'Irccs Istituto Clinico Humanitas di Rozzano () e professore ...... conseguita all' Università San Raffaele di. A far decollare quello che è diventato un vero ...il primo mese di tirocinio abilitante nel primo semestre del quinto e gli altri due nel... L'Europa vola in Borsa, + 2,54% per Milano Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Milano, Beppe Sala ed il neo sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi. Il motivo del contendere, stavolta, è la Pietà ...Dopo i primi provvedimenti, arrivano anche le immagini di quanto accaduto durante l'intervallo di Inter-Sampdoria ...