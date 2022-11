L'Opinionista

Eleganti e sofisticati, ma intrinsecamente pervasi di energia come le galassie, i nuoviMooRER sono destinati a diventare oggetti danella sublime elevazione dell'esperienza ...Con un'intervista intima in cui spiega anche il rapporto con l'invecchiamento, o meglio, il tempo che passa di Barbara Rossetti C her lancia la suadie si racconta a cuore aperto. ... Profumi da collezione, le sei nuove fragranze di MooRER Nati dalla visione di Moreno Faccincani, fondatore e direttore creativo di MooRER, i nuovi profumi da collezione del brand veneto sono un’ode alle stelle ...C her lancia la sua collezione di profumi e si racconta a cuore aperto. Dal non sentirsi ancora “vecchia” a 76 anni fino alla quasi-dipendenza dai profumi, un vero e proprio accessorio da indossare se ...