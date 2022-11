Matteo Diamante | l’ex di Nikita si sfoga contro George | “Io | tre anni con lui”

Leggi su biccy

(Di martedì 1 novembre 2022) Alfonso Signorini ieri sera al GF Vip ha provato ad indagare sul legame che sta crescendo traCiupilan. Il ragazzo però ha dichiarato di non essere pronto ad andare oltre l’amicizia perchédella Pelizon è ‘una persona che lui conosce bene. Questa frase ha mandato su tutte le furie. E proprio perchénaufrago è legato in qualche modo sia ache a(che per adesso è un vero comodino), un suo ingresso nella casa del GF Vip sarebbe un’ottima idea.: “Mi conosci bene? Io e te abbiamo passato insieme 3”. “Ho finito ora di lavorare e mi avete inviato questo video… ????? Stiamo scherzando, spero… ‘Conosco molto molto bene’, ma sei ...