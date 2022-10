La Gazzetta su Discord | domani alle 17 si parlerà di Fifa23 e Ultimate Team

La Gazzetta dello Sport

Ladello Sport torna sucon un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati del videogioco FIFA 23 e della nota modalità di gioco Fifa Ultimate Team (FUT). Per poter dare le ...Accedendo all'app avrai l'opportunità di partecipare a degli appuntamenti a tema sportivo, i Gazza Talk, delle vere conversazioni per parlare ... La Gazzetta su Discord: domani alle 17 per parlare di Fifa23 e Ultimate Team Tutte le dritte per l'undicesima giornata: in compagnia di Manuele Loscerbo analizzeremo il prossimo turno di campionato e saremo a disposizione per aiutarvi a sciogliere le ultime incertezze legate a ...Nel pomeriggio sul server di Heroes, dibattito, confronto e analisi dell'ultimo turno europeo, insieme a Stefano Agresti ...