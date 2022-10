(Di domenica 23 ottobre 2022) Molte non possono permettersi le attrezzature necessarie per riparare i complessi veicoli di oggi. Preparatevi ad aspettare più a lungo per le riparazioni

Wired Italia

...d', cuscinetti, ingranaggi, catene, bulloni, pezzetti di ferro e acciaio con l'intento di ridare a questi elementi una nuova vita. Fabio è solito portare dei secchi vuoti in alcunedella ......trovato lavoro pressodi restauro del territorio. Come Luca Begolo , 21 anni, ora impiegato in un'officina per la riparazione di mezzi pesanti a Vigonza: "Conoscevo già il mondo delled'... Officine, le auto super tecnologiche le stanno uccidendo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il marchio francese ha pensato una serie di iniziative per facilitare l’esecuzione della manutenzione auto semplificando i processi a tutto vantaggio del tempo e dell’esperienza cliente. Con un testim ...