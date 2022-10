Napoli devastante! Osimhen regala tre punti a Spalletti contro la Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 23 ottobre 2022) E’ sempre piùshow nel campionato di Serie A, la squadra divince sul campo dellae vola in classifica. La compagine diè la favorita al titolo, l’inizio di stagione è stato entusiasmante tra campionato e Champions League. I giallorossi si sono confermati amcheun avversario di altissimo livello. Mourinho si schiera con una squadra più difensiva, in attacco ci sono Abraham e Zaniolo, ilrisponde con Kvaratskhelia,e Zaniolo. Subito una grande occasione per il: Lozano entra in area e il suo tirocross è pericoloso per Kvaratskhelia, salva tutto Karsdorp. Al 39? viene fischiato un rigore per ilper un fallo di Rui Patricio su Ndombele, poi al Var l’arbitro cambia ...