Non consumate questo prodotto bio | è stato ritirato per rischio chimico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In queste ore il Ministero della Salute haunbio per: tutti i dettagli sulla nota del Ministero. Continuano i controlli ministeriali su tutti i prodotti messi sul mercato e che possono attentare alla salute del cittadino. Stavolta il ritiro è avvenuto per unbio a: tutti i L'articolo proviene da Inews24.it.

a caso, sonopiù facilmente fuori casa e in compagnia. La camomilla invece è associata più all'idea di relax (68,2%) e aiuto per il sonno (49,3%), per questo viene gustata maggiormente ...A loro è stato riferito che la sera precedente i turistiavevano toccato cibo presso la struttura , pertanto la causa dei malori dovrebbe essere direttamente riconducibile alle lasagne...Non solo listeria: richiamate le confezioni da 200g di Gallette di riso giganti di marchio Carrefour bio “per possibile presenza di micotossine”. L’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero del ...Tutto è cominciato il 7 ottobre, quando con una manovra a tenaglia l’Ufficio per l’industria e la sicurezza (BIS), ha annunciato a stretto giro l’inserimento di altre 31 entità cinesi nella lista dell ...