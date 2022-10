Fs | Rfi aggiudica fornitura rotaie per 1 | 1 miliardi di euro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hato ladi oltre 200 mila tonnellate di acciaio, per un importo di 1,1di, attraverso due procedure. Lo si legge in una ...

Agenzia ANSA

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la fornitura di oltre 200 mila tonnellate di acciaio, per un importo di 1,1 miliardi di euro, attraverso due procedure. Lo si legge in una ...Commissionato da(Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), il lotto sarà finanziato anche con fondi PNRR . L'avvio dei lavori è previsto a valle della fase di progettazione , che sarà avviata entro ...