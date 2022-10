“Curve vicine al campo!” | Alvino svela le novità al ‘Maradona’

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il giornalista sportivo Carloha appena rivelato notizie importantissime sullo Stadio Maradona ai microfoni della radio uffciale Kiss Kiss Napoli. Lo stadio non è di proprietà di Aurelio De Laurentiis e per questo i lavori svolti sino ad oggi hanno riguardato un importante riammodernamento e ristrutturazione da cima a fondo. Lavori allo Stadio Maradona: il progetto del Napoli Parlando della situazione riguardante lo Stadio Maradona,a Kiss Kiss Napoli ha dichiariato che il Napoli sta lavorando per il rinnovo della concessione sullo stadio a lungo termine. De Laurentiis starebbe cercando di ottenere un contratto pluridecennale (si parla di 90 anni). Dopo il rinnovo il presidente ha in mente il progetto per un impianto prettamente calcistico. Il nuovo Maradona avrebbe un terreno di gioco più basso, verrebbe rimossa la pista di ...