Ucraina | Enrico Letta contro Silvio Berlusconi | Sue parole gravissime

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il nuovo audio, sempre riguardo alla situazione in, è stato mandato in onda in diretta daMentana nel suo Diario politico, lo speciale di approfondimento del tg di La7. Guerra in ...

Il nuovo audio, sempre riguardo alla situazione in, è stato mandato in onda in diretta daMentana nel suo Diario politico, lo speciale di approfondimento del tg di La7. Guerra in ...L'ennesimo audio choc con le parole di Silvio Berlusconi sull'riaccende le mai sopite fibrillazioni dentro e fuori la maggioranza. Anche se l'iter per la ...contro il leader di FI con...A nulla è servita la tempestiva smentita fatta arrivare sul cellulare di Enrico Mentana con la quale il Cavaliere ... la liberta' di pensiero e' stato assegnato al coraggioso popolo ucraino. (Tiscali ...Divampa la polemica dopo l'aggiunta al video (pubblicato da Lapresse) sull'intervento di Silvio Berlusconi davanti ai deputati di Forza Italia: "Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediaz ...