Chi è Marvin Vettori | carriera e vita privata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)nasce a Mezzacorona da una famiglia benestante, alla quale tuttavia non ha voluto chiedere aiuto per cavarsela con le sue forze.sin da piccolo si appassiona alle arti marziali miste, dopo un’adolescenza in cui dalle risse in strada è passato prima alla kickboxing poi al Brazilian Ju-Jitsu e alla lotta libera.combatte nella UFC dal 2016 dopo che si allenava da diverso tempo in California alla palestra King MMA di Huntington Beach.per allenarsi da piccolo ha fatto molti sacrifici: 40 minuti di treno e 15 di bicicletta per arrivare a Trento ogni giorno.Si trasferisce poi a Londra dopo la fine delle scuole per allenarsi e nella palestra Shootfighters: qui lavora anche come buttafuori per mantenersi e si fa ospitare sul ...