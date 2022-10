Berlusconi e Putin | Majorino | ' È un bislacco portavoce politico del Cremlino'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)ormai stampella die non perde occasione per dare ragione al dittatore dele prendere le distanze da Zelensky . Così anche nell'audio davanti alla delegazione parlamentare di ...

... sì, il presidente del Consiglio che ospitò soldati russi in Italia venuti a spiarci, per definire inappropriato lo scambio epistolare fra. Conte ha la faccia tosta di organizzare ...... Silvio, durante l'assemblea dei deputati azzurri come si può sentire dall'audio pubblicato dal sito di Lapresse. "Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazionee ...Arrivano le prime reazioni da parte dell’Ucraina agli audio pubblicati da Lapresse sulle parole di Silvio Berlusconi in merito al rapporto con ...Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, ha commentato le parole di Belrusconi che assolvono Putin e condannano Zelensky ...