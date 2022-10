Salone di Parigi - Ecco la Fiat Multipla da 1 000 CV

(Di martedì 18 ottobre 2022) Come anticipato, dal 18 al 23 ottobre il pubblico deldipotrà ammirare una novità davvero curiosa. Parliamo di unaipervitaminizzata con motore V8 di derivazione Chevrolet Corvette capace di erogare ben 1.000 CV. Un tuning estremo, che stravolge le forme originarie della monovolume di Torino, nato dall'iniziativa degli YouTouber Sylvain Lévy e Pierre Chabrier, molto popolari in Francia. Tanto denaro. La 1000tipla, questo il suo nome, si deve infatti a una fortunata operazione di crowdfounding promossa dai due volti del canale Vilebrequin, in grado di raccogliere ben 1,1 milioni di euro a fronte dei 50 mila inizialmente richiesti. Del resto, l'idea di unamonstre, nata nel 2020, ha fin da subito raccolto l'entusiasmo degli appassionati di tutto il mondo. Qualche ...

Si aggiunge un altro tassello importante al piano di investimenti europeo per la mobilità a zero emissioni del Gruppo. Aldi, attualmente in corso, Carlos Tavares ha confermato che Stellantis raddoppierà la quota di modelli 100% full electric costruiti in Francia, tra cui la Peugeot e - 308 , le future 3008 ...Parlando ai giornalisti a margine delAuto in corso a, il manager ha spiegato che la Ue deve rafforzare il settore automotive continentale per proteggersi dalla concorrenza di Pechino . ...Grazie a un portentoso crowdfounding da oltre un milione di euro, l’idea di due giovani youtuber d’Oltralpe è finalmente realtà ...Rappresenta la versione a trazione integrale della Jeep Avenger, la 4x4 Concept offre prestazioni ai vertici della categoria.