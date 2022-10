Volley | i premi individuali e il Dream Team | Boskov MVP | Danesi e Sylla nel sestetto ideale!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) La Serbia ha vinto i Mondiali 2022 difemminile, battendo il Brasile per 3-0 nella finale andata in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Le ragazze del CT Daniele Santarelli si sono confermate sul trono dopo il sigillo di quattro anni. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo regolando gli USA nell’atto conclusivo di consolazione. Sono stati assegnati anche i, la miglior giocatrice del torneo (MVP) è Tijanaic. La capitana della Serbia ha trascinato la squadra verso il secondo trionfo iridato consecutivo ed è stataata anche come miglior opposto. Due azzurre fanno festa: la schiacciatrice Miriame la centrale Anna. A completare ilsono la schiacciatrice brasiliana Gabi, la ...