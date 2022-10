Trump | il suo social arriverà su Google Play

Il 30 ottobre il Brasile andrà al ballottaggio per eleggere ilprossimo presidente, in un clima di tensione in costante salita. A fronteggiarsi saranno il ... soprannominato il ' Donalddei ...... che spesso si rifà all'ex presidente repubblica Donald, e gli Stati Uniti. "Il trait d'... È meritola presenza di Vox al Cpac del 2019 nonostante i poco entusiasmanti risultati elettorali ...Terza guerra mondiale - La evoca il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo Alexander Venediktov. «L'adesione dell'Ucraina alla NATO può portare alla Terza ...Google ha dato il via libera per il download dal Play Store di Android di Truth, il social network di Donald Trump.