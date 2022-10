Portici | incidente sul lavoro | operaio cade da un tetto e muore

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ancora una “morte bianca” si registra in Italia. A perdere la vita, stavolta, è undi 59 anni, di Napoli, mentre stava lavorando suldi un palazzo di 3 piani, situato nel centro storico di. I fatti stamattina, in via Addolorata. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...tetto di un palazzo di tre piani del centro storico di. Era intento a stendere la guaina sul lastrico solare. Un operaio di 59 anni, di Napoli, è morto questa mattina in un grave......di tre piani del centro storico di(Napoli) mentre era intento a stendere la guaina sul lastrico solare. E' morto così, questa mattina, un operaio di 59 anni, di Napoli, in un grave...Incidente sul lavoro, l'ennesimo mortale, questa mattina a Portici, nella provincia di Napoli: la vittima è un operaio di 59 anni. Stando a una prima ricostruzione del tragico accadimento, il 59enne –