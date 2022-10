Lavoro | IT settore più ricercato a scapito di trasporti e energia | ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’Information Technology è ilproduttivo dove i lavoratori sono più soddisfatti. A dirlo sono gli stessi impiegati secondo lo studio Workday Peakon Employee Voice che ha coinvolto quasi 2,5 milioni di lavoratori di oltre 1.500 aziende in tutto il mondo. Il report ha preso in esame 17 settori produttivi e ha messo in evidenza come dopo due anni complicati le imprese e le organizzazioni stanno sempre di più ascoltando i bisogni e le necessità dei propri dipendenti tramite piattaforme integrate che permettono di rilevare e analizzare il sentiment della forzaattraverso l’ascolto intelligenze dei loro bisogni per offrire un cambiamento positivo all’interno della cultura aziendale. Lo studio ha analizzato in che modo è cambiato il coinvolgimento dei dipendenti nelaziendale e fornisce diverse indicazioni ai ...