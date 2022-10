LIVE Inter-Barcellona, formazioni ufficiali: c'è Lautaro Martinez (Di martedì 4 ottobre 2022) Vietato sbagliare. Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter cerca il rilancio in Champions League contro il Barcellona,... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Vietato sbagliare. Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l'cerca il rilancio in Champions League contro il,...

Inter : Siamo live su Twitch con un ospite speciale: @iomatrix23 ???? Per tutte le ultime news su #InterBarcellona clicca q… - Inter_TV : ??? LIVE! Da San Siro tutto pronto per #InterBarcellona!?? Un ospite speciale insieme a @EvaGini, @acevedomv7 e Thoma… - BBilanShit : RT @AmalaTV_: Qualcuno la riconoscerà… Ha compiuto gli anni da poco, membro onorario dell’Inter Twitter, passata in live poco fa, un saluto… - AmalaTV_ : Qualcuno la riconoscerà… Ha compiuto gli anni da poco, membro onorario dell’Inter Twitter, passata in live poco fa,… - italianfag23 : RT @AmalaTV_: Col maestro in live ???? #AmalaTV #Inter -