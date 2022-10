Milan, Gazzetta: “Leao meraviglia, come i top al Mondo” (Di domenica 2 ottobre 2022) Milan, Gazzetta- come riporta ad oggi la Gazzetta, il Milan ha davvero le spalle coperte da Leao e le sue prestazioni ad oggi. “Sprint Sono gli stessi che seguono le sue progressioni in campo e fuori: il club vorrebbe legarlo a sé ancora a lungo con la stessa velocità con cui Rafa decide le partite. Dovrà però adattarsi a un altro ritmo: la trattativa per il rinnovo del portoghese sarà ancora lunga, non è affatto scontato che possa entrare nello sprint decisivo prima della lunga sosta per il Mondiale, un’altra vetrina che Rafa potrebbe sfruttare per prendersi la scena internazionale. A rallentare le operazioni gli ostacoli sul percorso: la causa intentata dallo Sporting Lisbona, la distrazione delle sirene milionarie della Premier”. “La spesa che il Milan deve mettere ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 ottobre 2022)riporta ad oggi la, ilha davvero le spalle coperte dae le sue prestazioni ad oggi. “Sprint Sono gli stessi che seguono le sue progressioni in campo e fuori: il club vorrebbe legarlo a sé ancora a lungo con la stessa velocità con cui Rafa decide le partite. Dovrà però adattarsi a un altro ritmo: la trattativa per il rinnovo del portoghese sarà ancora lunga, non è affatto scontato che possa entrare nello sprint decisivo prima della lunga sosta per il Mondiale, un’altra vetrina che Rafa potrebbe sfruttare per prendersi la scena internazionale. A rallentare le operazioni gli ostacoli sul percorso: la causa intentata dallo Sporting Lisbona, la distrazione delle sirene milionarie della Premier”. “La spesa che ildeve mettere ...

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ??MILAN DI FERRO Le notizie ?? - Gazzetta_it : Milan, #Leao è in formato Mondiale: per gol e assist Rafa è come Messi e Neymar - AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il per… - frapietrella : RT @Gazzetta_it: Ballo-Touré, l’eroe per caso a cui fare il terzino non piaceva #milan - aloaizaoficial : RT @Gazzetta_it: Milan, #Leao è in formato Mondiale: per gol e assist Rafa è come Messi e Neymar -