Tutti i misteri che aleggiano sul Nord Stream (Di giovedì 29 settembre 2022) Ipotesi, timori e congetture. Per molti osservatori e analisti, i danni riportati dal gasdotto Nord Stream 2 sono stati provocati senza alcun dubbio da un sabotaggio sottomarino. Esistono decine di armi e modalità – che Tutti i sospettati posseggono nei loro arsenali navali – capaci di provocare efficacemente e silenziosamente danni più e meno ingenti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 29 settembre 2022) Ipotesi, timori e congetture. Per molti osservatori e analisti, i danni riportati dal gasdotto2 sono stati provocati senza alcun dubbio da un sabotaggio sottomarino. Esistono decine di armi e modalità – chei sospettati posseggono nei loro arsenali navali – capaci di provocare efficacemente e silenziosamente danni più e meno ingenti InsideOver.

lwts89 : Ero pronto a scomettere che a volte si potevano trovare tutti i misteri dell'universo nella mano di qualcuno. - Cardican1 : Tutti che avrebbero votato la cocomerina ????NIKITA ?? ?? poi come l'anno scorso che tutti votano ????ANASTASIA SOLEIL SO… - IiIynch : @xravenives io morirò dicendo che la trama che avevo in mente io era meglio + quanti anni hai che mi risolvi tutti… - carrotflower__ : uno dei misteri più grandi dell'universo per me resta il fatto che nel 2013 gli strokes abbiano fatto uscire l'albu… - cclatwe : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT 'progressisti' il fatto esilarante è che lo affermano senza scompisciarsi addosso ??… -