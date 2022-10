Trattato di Kiev | per l’Ucraina garanzie di sicurezza | per l’Europa garanzia di disastro economico

Leggi su api.follow

(Di martedì 27 settembre 2022) La Rasmussen Global (RG) è la società di consulenza politica dell’ex primo ministro della Danimarca ed ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen, da lui fondata a Bruxelles nel 2014appena concluso il suo mandato alla guida dell’Alleanza Atlantica. Lo stretto rapporto del politico danese conha iniziato a mostrarsi in modo evidente sin dal 2016, quando il presidente ucraino Petro Poroshenko lo nominò “consigliere” per farsi orientare nella lotta alla corruzione e nel rafforzamento dei legami con l’Unione Europea. Naturalmente, la sfacciataggine della scelta di un ex segretario della NATO – fresco di mandato – per accompagnarenella sua strada verso ovest non poteva che essereconsiderata da Mosca come un gesto di ostilità: pochi, comunque, immaginavano a quali livelli si sarebbe spinto il confronto nei ...