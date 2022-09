Ultime Notizie – Elezioni 2022, chi ha battuto chi: i grandi duelli (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel collegio di Bologna del Senato Pier Ferdinando Casini batte Vittorio Sgarbi, 40% contro 32,3; Giulio Tremonti viene sconfitto da Benedetto Della Vedova, 37,8 a 30,3, nel collegio di Milano 9 della Camera; a Roma centro nella corsa per il Senato tra i litiganti Emma Bonino e Carlo Calenda, a godere è il candidato del centrodestra Lavinia Mennuni, che con il 36,3 batte i leader di Più Europa e di Azione che si fermano, rispettivamente, al 33,2 e al 14. È l’esito di alcuni dei duelli più attesi nei collegi uninominali nelle Elezioni politiche 2022. Elezioni 2022 – Tutti i risultati Restando a Palazzo Madama, sbaraglia i candidati del centrosinistra, Valeria Valente (25,3), e del centrodestra, Stefano Caldoro (22,2), la Cinquestelle Ada Lopreiato, che si aggiudica con il 41,4 a Napoli il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel collegio di Bologna del Senato Pier Ferdinando Casini batte Vittorio Sgarbi, 40% contro 32,3; Giulio Tremonti viene sconfitto da Benedetto Della Vedova, 37,8 a 30,3, nel collegio di Milano 9 della Camera; a Roma centro nella corsa per il Senato tra i litiganti Emma Bonino e Carlo Calenda, a godere è il candidato del centrodestra Lavinia Mennuni, che con il 36,3 batte i leader di Più Europa e di Azione che si fermano, rispettivamente, al 33,2 e al 14. È l’esito di alcuni deipiù attesi nei collegi uninominali nellepolitiche– Tutti i risultati Restando a Palazzo Madama, sbaraglia i candidati del centrosinistra, Valeria Valente (25,3), e del centrodestra, Stefano Caldoro (22,2), la Cinquestelle Ada Lopreiato, che si aggiudica con il 41,4 a Napoli il ...

