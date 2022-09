Per me la Meloni non è il male assoluto, lo è l’astensionismo (Di lunedì 26 settembre 2022) di Margherita Zappatore No, la Meloni non è il male assoluto. Per settimane quasi tutti i partiti hanno condotto la campagna elettorale focalizzando l’attenzione solo e soltanto sul pericolo delle destre al governo. Per settimane i partiti hanno fatto a gara a chi poteva incarnare al meglio il concetto del “voto utile” contro l’ascesa delle destre. Per settimane la politica ha parlato a sé stessa e in maniera autoreferenziale si è limitata a elencare tutti i percoli in cui incorre l’Italia con Meloni, Salvini e Berlusconi al governo, senza invece concentrare l’attenzione sui programmi e sulle proposte di ciascuna parte politica. La risposta dei cittadini è stata eloquente: vince il centrodestra, stravince la Meloni, ormai a un passo da palazzo Chigi, l’astensione è la più alta dal 1948. Che piaccia o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) di Margherita Zappatore No, lanon è il. Per settimane quasi tutti i partiti hanno condotto la campagna elettorale focalizzando l’attenzione solo e soltanto sul pericolo delle destre al governo. Per settimane i partiti hanno fatto a gara a chi poteva incarnare al meglio il concetto del “voto utile” contro l’ascesa delle destre. Per settimane la politica ha parlato a sé stessa e in maniera autoreferenziale si è limitata a elencare tutti i percoli in cui incorre l’Italia con, Salvini e Berlusconi al governo, senza invece concentrare l’attenzione sui programmi e sulle proposte di ciascuna parte politica. La risposta dei cittadini è stata eloquente: vince il centrodestra, stravince la, ormai a un passo da palazzo Chigi, l’astensione è la più alta dal 1948. Che piaccia o ...

