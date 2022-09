Beautiful anticipazioni 28 settembre 2022 | Finn costretto a dire la verità a Steffy

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 settembre 2022) Nella puntata ditrasmessa mercoledì 28a sorpresa arriverà a Los Angeles il padre di, giunto in città per conoscere il suo nipotino e la donna che sta per sposare suo figlio. A questo punto il giovane medico si sentirà obbligato da rivelare il suo segreto a, che scoprirà così che John è stato adottato. Se vi siete persi questo episodio potete rivederlo on demand sul sito Mediaset Infinity. Sapete qual’è il titolo originale di? Vediamo qual è il nome completo della soap opera americana Trama didel 28, ennesimo incontro tra Carter e Quinn Quinn e Carter si ...