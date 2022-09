“Avatar” | in attesa del sequel | torna al cinema il film del 2009

Leggi su iodonna

(Di domenica 25 settembre 2022) A distanza di 13 anni dalspartiacque (ato in 3D, è tuttora il maggior incasso della storia del), arriverà nelle sale, il 14 dicembre, ilAvatar 2: La Via dell’Acqua. Sul pianeta Pandora con “Avatar”, ildel(Everett Collection / Contrasto). Leggi anche › Disney svela iin arrivo al, e le date: tra i titoli attesi “Avatar 2” e “Black Panther: Wakanda Forever” Nell’, ildelinterpretato da Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez e diretto da James Cameron (che attese per due decenni che la tecnologia facesse i ...