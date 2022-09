S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 24 settembre 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) S.W.A.T. episodi 24 settembre. Stasera in tv sabato 24 settembre 2022 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quarta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 5 episodio 1 Lo straniero. Al via la quinta stagione della serie. Ritroviamo Hondo ospite di un suo amico in una casa in Messico. Il capo, meglio l’ex capo della S.W.A.T., è in cerca di pace e tranquillità, ma non riesce a stare lontano dai guai. Un criminale, Novak, vuole acquistare a tutti costi una grande fattoria gestita da una madre e sua figlia. Hondo farà di tutto per proteggere le due donne, anche a costo di rinunciare al suo meritato periodo di ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 24 settembre 2022) S.W.A.T.24. Stasera in tv sabato 24torna in chiaro su Rai 2 latv targata CBS con gliinediti della quarta stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING S.W.A.T. stagione 5o 1 Lo straniero. Al via la quinta stagione della. Ritroviamo Hondo ospite di un suo amico in una casa in Messico. Il capo, meglio l’ex capo della S.W.A.T., è in cerca di pace e tranquillità, ma non riesce a stare lontano dai guai. Un criminale, Novak, vuole acquistare a tutti costi una grande fattoria gestita da una madre e sua figlia. Hondo farà di tutto per proteggere le due donne, anche a costo di rinunciare al suo meritato periodo di ...

TheItalianTimes : ?? MINA SETTEMBRE #MinaSettembre 2, dal #2ottobre su #raiuno : cast, trama, episodi. #SerenaRossi torna nei panni d… - apijaergelato_ : @aledeasroma la mia infanzia la mia adolescenza la serie più bella di mamma rai nei secoli dei secoli - enrico22376746 : @LaStampa Poraccio, a corto di contratti e argomenti... Spara una pirlata più grande di lui. E spera che lei si ric… - ProVercelli1892 : TUTTI AL PIOLA! È IL GIORNO DEL DERBY! ??#ProVercelliNovara ?? Campionato di Serie C - Giornata 5 ? 16:30 ?? Stadio… - AnnaMar05749926 : RT @VanEyck1434: Non capisco perché gli Italiani siano innamorati di #Zelenski - è un attore in un film americano di serie B. E quando tutt… -