Gf Vip, Elenoire Ferruzzi è convinta: 'Luca Salatino è innamorato di me ma non lo dirà mai' (Di sabato 24 settembre 2022) Amore o illusione? Al Gf Vip nascono i primi intrighi amorosi. E' cominciato da pochi giorni, ma nel reality di Canale 5 partono già i primi gossip. La protagonista è Elenoire Ferruzzi , convinta che ... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022) Amore o illusione? Al Gf Vip nascono i primi intrighi amorosi. E' cominciato da pochi giorni, ma nel reality di Canale 5 partono già i primi gossip. La protagonista èche ...

redazionerumors : Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha ricevuto moltissime criti… - Alessan67416970 : RT @Novella_2000: Elenoire Ferruzzi è certa che Luca sia innamorata di lei: 'Non può dirlo' (VIDEO) #gfvip - andreastoolbox : #Gf Vip, Elenoire Ferruzzi è convinta: «Luca Salatino è innamorato di me ma non lo dirà mai» - redazionerumors : Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha ricevuto moltissime criti… - lacittanews : Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblici… -