Gyasi: «La salvezza per noi è come vincere il campionato. Mondiale? E’ un obiettivo» (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del calciatore dello Spezia Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni di Sky dell’inizio del campionato con la maglia dello Spezia. Ecco le parole del calciatore italo-ghanese: AVVIO campionato – «Siamo veramente contenti per l’avvio di campionato, ma sappiamo che la Serie A è un campionato difficile in cui non va mai abbassata la guardia, specie per una squadra come noi con quella identità che ha. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo andare forte, perché la Serie A è difficile. Siamo al terzo anno, dobbiamo continuare così». SPEZIA – «Da quando siamo saliti in A siamo cambiati. Siamo maturati tanto, ad esempio io e Bastoni. Giocando cerchi sempre di migliorare e conoscere la categoria. La Serie A è difficile e non so quest’anno se sarà equilibrato, ma dovremo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del calciatore dello Spezia Emmanuelha parlato ai microfoni di Sky dell’inizio delcon la maglia dello Spezia. Ecco le parole del calciatore italo-ghanese: AVVIO– «Siamo veramente contenti per l’avvio di, ma sappiamo che la Serie A è undifficile in cui non va mai abbassata la guardia, specie per una squadranoi con quella identità che ha. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo andare forte, perché la Serie A è difficile. Siamo al terzo anno, dobbiamo continuare così». SPEZIA – «Da quando siamo saliti in A siamo cambiati. Siamo maturati tanto, ad esempio io e Bastoni. Giocando cerchi sempre di migliorare e conoscere la categoria. La Serie A è difficile e non so quest’anno se sarà equilibrato, ma dovremo ...

