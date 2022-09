Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra. Signorini: “Ne prendiamo atto ma…” (Di venerdì 23 settembre 2022) La sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, nei giorni scorsi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dove ha parlato del suo difficile rapporto con la sorella: “Non mi ha voluta al suo matrimonio”. Le due ormai non hanno più rapporti da anni (“dal 2019”), ma il motivo resta un mistero. Mistero che si è infittito durante la puntata di ieri sera dato che Alfonso Signorini ha annunciato in diretta che la cantante ha diffidato sia il programma sia la sorella. In settimana Ginevra aveva raccontato di non parlare più con la sorella da oltre tre anni e che non sia stata supportata nemmeno dalla famiglia: “Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Ladi, nei giorni scorsi è entrata nella Casa delVip dove ha parlato del suo difficile rapporto con la: “Non mi ha voluta al suo matrimonio”. Le due ormai non hanno più rapporti da anni (“dal 2019”), ma il motivo resta un mistero. Mistero che si è infittito durante la puntata di ieri sera dato che Alfonsoha annunciato in diretta che la cantante hato sia il programma sia la. In settimanaaveva raccontato di non parlare più con lada oltre tre anni e che non sia stata supportata nemmeno dalla famiglia: “Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è ...

