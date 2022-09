A 48 ore dal voto, le parole di Berlusconi su Putin diventano un caso (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Le parole di Silvio Berlusconi sul presidente russo Vladimir Putin e le dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul dopo elezioni in Italia accendono la polemica dell'ultimo miglio di campagna elettorale. Alla vigilia del giorno di silenzio che precede il voto, fanno discutere le frasi del leader di FI sul capo del Cremlino, ("Putin voleva solo sostituire Zelensky con persone per bene") e quelle della numero uno dell'esecutivo Ue, secondo cui se in Italia "le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti", per intervenire "come nel caso di Polonia e Ungheria". Su Putin, dopo le parole pronunciate nella serata di ieri, Berlusconi fa marcia indietro e spiega di avere ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Ledi Silviosul presidente russo Vladimire le dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul dopo elezioni in Italia accendono la polemica dell'ultimo miglio di campagna elettorale. Alla vigilia del giorno di silenzio che precede il, fanno discutere le frasi del leader di FI sul capo del Cremlino, ("voleva solo sostituire Zelensky con persone per bene") e quelle della numero uno dell'esecutivo Ue, secondo cui se in Italia "le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti", per intervenire "come neldi Polonia e Ungheria". Su, dopo lepronunciate nella serata di ieri,fa marcia indietro e spiega di avere ...

