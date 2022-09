Nations League, risultati League A: vince la Francia, segna Giroud (Di giovedì 22 settembre 2022) I risultati delle partite di questa sera valide per la League A della Uefa Nations League. Record raggiunto da Olivier Giroud Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Idelle partite di questa sera valide per laA della Uefa. Record raggiunto da Olivier

DiMarzio : Tutti i risultati della serata di #NationsLeague - DiMarzio : #NationsLeague | Le ultime novità sulla formazione degli @Azzurri contro l'@England - SimoneTogna : Romeu Lukaku non convocato dal Belgio per gli impegni di Nations League. - HernanesPrime : Napoli Twitter durante gli infortuni in Nations League - zazoomblog : Calcio Nations League 2022-2023: Turchia e Kazakistan promossi in Lega B - #Calcio #Nations #League #2022-2023: -