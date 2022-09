GF Vip 7, il retroscena: Pamela Prati aveva un fidanzato durante il caso Caltagirone? (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle concorrenti più attese della settima edizione del Grande Fratello Vip era sicuramente Pamela Prati, la quale è rientrata nella casa per prendersi la sua rivincita. L’ultima volta andò male, in più il caso Mark Caltagirone ha “sporcato” la sua immagine. Tuttavia, con il suo ritorno, è ritornato anche questo caso, con altri nuovi incredibili dettagli. L’ultimo arriva direttamente da Pamela Perricciolo, ex amica della Prati, coinvolta anche lei nell’intricata vicenda. GF Vip 7, le cifre di Pamela Prati: cachet da urlo e penale record in caso di ritiro La showgirl avrebbe firmato un contratto davvero particolare pur di entrare ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 settembre 2022) Una delle concorrenti più attese della settima edizione del Grande Fratello Vip era sicuramente, la quale è rientrata nella casa per prendersi la sua rivincita. L’ultima volta andò male, in più ilMarkha “sporcato” la sua immagine. Tuttavia, con il suo ritorno, è ritornato anche questo, con altri nuovi incredibili dettagli. L’ultimo arriva direttamente daPerricciolo, ex amica della, coinvolta anche lei nell’intricata vicenda. GF Vip 7, le cifre di: cachet da urlo e penale record indi ritiro La showgirl avrebbe firmato un contratto davvero particolare pur di entrare ...

