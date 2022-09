Biden: "Putin vuole annientare il diritto dell'Ucraina ad esistere" (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Questa guerra riguarda la fine del diritto dell'Ucraina di esistere come stato, chiaro e semplice, e il diritto dell'Ucraina di esistere come popolo. Ovunque tu sia, ovunque vivi, qualunque cosa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Questa guerra riguarda la fine deldicome stato, chiaro e semplice, e ildicome popolo. Ovunque tu sia, ovunque vivi, qualunque cosa ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Biden: 'Minacce nucleari di Putin sono spericolate e irresponsabili'. #ANSA - SkyTG24 : #Biden all'#Onu: "#Putin richiama ulteriori soldati. Il Cremlino sta organizzando un finto referendum per l'annessi… - HuffPostItalia : Joe Biden non si piega: 'Da Putin minaccia nucleare irresponsabile e spericolata. Restiamo al fianco dell'Ucraina' - telodogratis : Discorso Putin, Biden all'Onu: "Minacce nucleari irresponsabili"