Reddito di cittadinanza, che fine farà dopo le elezioni? (Di martedì 20 settembre 2022) Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà istituita con il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, dal governo Conte I (formato da Movimento 5 Stelle e dalla Lega). La quale si è rivelata fondamentale in questi due ultimi anni, quando Pandemia prima e guerra in Ucraina poi, hanno colpito L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di martedì 20 settembre 2022) Ildiè una misura di contrasto alla povertà istituita con il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, dal governo Conte I (formato da Movimento 5 Stelle e dalla Lega). La quale si è rivelata fondamentale in questi due ultimi anni, quando Pandemia prima e guerra in Ucraina poi, hanno colpito L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

matteosalvinimi : E Letta (PD) vuole estendere il Reddito di Cittadinanza anche agli immigrati arrivati da poco… Il 25 settembre, con… - Mov5Stelle : Smontiamo le falsità sul #RedditodiCittadinanza! Non è vero che il reddito di cittadinanza danneggia le imprese. A… - fattoquotidiano : La lotta al reddito di cittadinanza di #Renzi? Si fa inquinando col jet privato. Il leader d'Italia viva insiste: a… - LaPaola110 : RT @UnaGirovaga: Ma non vi fate schifo? Fomentare la guerra fra poveri, per servire le lobby che vi pagano? La rabbia degli alluvionati de… - meleditalia : @finmau1 @nicolomontarini @laura_ceruti No mi spiace, tutte le misure che prevedono di elargire contributi sono pre… -