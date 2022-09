Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 settembre 2022: Umberto mente a Flora (Di martedì 20 settembre 2022) Umberto, nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore di martedì 20 settembre 2022, mentirà a Flora, mentre Gemma sarà reduce da un confronto durissimo con Stefania e si sfogherà con Ezio e Veronica. La ragazza sarà molto demoralizzata e spiegherà alla sua famiglia che la Venere, pur avendole concesso il suo perdono per il male che ha fatto a lei e a Gloria, è stata molto fredda e distaccata nei suoi confronti e non sembra propensa a riallacciare i rapporti con lei. Poco dopo, a Milano ritornerà finalmente Marcello, dopo il suo soggiorno in Svizzera, e il giovane apparirà decisamente diverso, nonostante sia ancora innamorato di Ludovica. In seguito, Roberto scoprirà che Gemma sta cercando un nuovo impiego e si confronterà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 settembre 2022), nel corso dell'episodio de Ildi martedì 20, mentirà a, mentre Gemma sarà reduce da un confronto durissimo con Stefania e si sfogherà con Ezio e Veronica. La ragazza sarà molto demoralizzata e spiegherà alla sua famiglia che la Venere, pur avendole concesso il suo perdono per il male che ha fatto a lei e a Gloria, è stata molto fredda e distaccata nei suoi confronti e non sembra propensa a riallacciare i rapporti con lei. Poco dopo, a Milano ritornerà finalMarcello, dopo il suo soggiorno in Svizzera, e il giovane apparirà decisadiverso, nonostante sia ancora innamorato di Ludovica. In seguito, Roberto scoprirà che Gemma sta cercando un nuovo impiego e si confronterà ...

