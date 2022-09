Emergenza cimiteriale | spostati altri 50 feretri nei loculi prefabbricati comunali | “Rispettato l’ordine cronologico”

(Di martedì 20 settembre 2022) MONREALE – Continua l’opera di smaltimento delle salme in attesa – in alcuni casi anche da due anni o più – nel deposito comunale. In questi giorni si stanno compiendo le opere di trasferimento di 50all’interno del secondo colombario prefabbricato costruito all’interno del cimitero monumentale. Con i trasferimenti delle prime 90 salme presso la prima struttura salgono a 140 itrasferiti. “Nonostante i disagi, finalmente siamo riusciti a trasferire le bare dal deposito ai– dichiara l’assessore Geppino Pupella -. Siamo riusciti ad azzerare l’eccessiva giacenza deiche devono essere tumulati. Chiaramente abbiamo, cioè dal 2020 fino ad oggi. Chiedo scusa ai familiari e soprattutto agli stessi defunti per il ...

TerniToday

Il documento risponde alla necessità di fronteggiare l'attuale situazione diin cui ...gestito per fasi che permetta di abbinare all'espansione una razionalizzare del patrimonio...... com'è avvenuto durante l'covid - 19, affinchè anche l'Amministrazione si faccia carico ...per esempio abbiamo proposto di realizzare un impianto fotovoltaico sulla nuova areache ... Cimiteri, via alla razionalizzazione degli spazi: “Smaltiamo le liste d’attesa” L'emergenza sepolture è già costata al Comune quasi tre milioni di euro. Due lunghi anni in cui il numero delle bare in deposito è cresciuto, mentre le misure messe in campo, pagate a caro prezzo, non ...Gela. Continuano i disagi al cimitero Farello dove, all’interno della camera mortuaria ci sono centinaia di bare accatastate per la carenza degli spazi di ...