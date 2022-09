Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 settembre 2022

(Di domenica 18 settembre 2022) Questa sera, domenica 18, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 18, di? Scopriamoli insieme.Stasera si parlerà dell’alluvione nelle Marche e di campagna elettorale, a una settimana esatta dalle elezioni. Per questo motivo stasera ci saranno tanticome il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il segretario...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @MariaDomenicaC4 ?? Tg2 post, Zona Bianca Rete4 ?? 21.20 / 23.20 ?? #Rai2 #Rete4 - AurelioTortori1 : RT @ZanellaRina: Comunicato ai sudditi: la zona rossa, arancione, gialla e bianca. L'autocertificazione, le corsie del supermercato chiuso,… - CorriereUmbria : Berlusconi, Salvini e Di Maio ospiti a Zona Bianca #ZonaBianca #Rete4 #Salvini #DiMaio #Berlusconi… - Giordan48430646 : RT @ZanellaRina: Comunicato ai sudditi: la zona rossa, arancione, gialla e bianca. L'autocertificazione, le corsie del supermercato chiuso,… - nettypar2000 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: la zona rossa, arancione, gialla e bianca. L'autocertificazione, le corsie del supermercato chiuso… -

Giornalista, ospite di diversi talk (da Dritto e Rovescio a, da Agorà a Otto e Mezzo), è sposata con il deputato del PD Andrea Romano. Carolina Marconi. Venezuelana, ex concorrente del ...Sotto il cappello con la pennada ufficiale nasconde un caschetto di capelli biondi e una ... Era la prima volta che l'esercito lavorava in quellae quando siamo arrivati abbiamo trovato una ...Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Zona bianca' in onda questa sera su Retequattro, dopo il no della Lega e di Fratelli d'Italia alla risoluzione del Parlamento europeo sull'Ungheria.Roma, 18 set. (Adnkronos) – Il tetto al prezzo del gas “è una mossa che ha più un valore simbolico che pratico. Poiché la crisi ha ragioni politiche e non economiche, non è affatto detto, anzi è diffi ...