Archeologia | dagli scavi di San Sisto a Pisa riemerge un portico di epoca romana

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 settembre 2022) Emergono novità molto significative dalla campagna di scavo 2022 nel giardino presso la chiesa di San, nel centro di, con ritrovamenti che contribuiscono a ricostruire la topografia della città ine altomedievale, fino ad oggi poco conosciuta soprattutto nel centro urbano. In particolare, glihanno consentito di riportare alla luce alcuni tratti di undatabile tra la metà del I e l’inizio del II secolo d.C., che, nella parte scoperta, si affacciava verso l’Arno. La struttura, arricchita da affreschi, mosaici ed elementi di rivestimento in marmo di importazione mediterranea, potrebbe essere appartenuta a un edificio pubblico o a una grande domus, confermando comunque che proprio in quell’area era situato un settore importante della città. I ...