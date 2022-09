La scommessa e la colonscopia sui social: ecco cosa ha scoperto Ryan Reynolds (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo avere perso una scommessa l'attore si è sottoposto a una colonscopia, scoprendo un polipo potenzialmente maligno. E il video dell'esame è diventato una campagna di prevenzione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo avere perso unal'attore si è sottoposto a una, scoprendo un polipo potenzialmente maligno. E il video dell'esame è diventato una campagna di prevenzione

katerinaavnz : ma avete visto che ryan reynolds per una scommessa si è fatto una colonscopia e gli hanno trovato un polipo? CHE C… - rtl1025 : ?? La scommessa di #RyanReynolds. Il video della sua #colonscopia per sensibilizzare sul cancro al colon ??? di Ludo… - salvato94536411 : RT @SkyTG24: Ryan Reynolds fa una colonscopia per aver perso una scommessa: scopre di avere un polipo - 3cinematographe : Ryan Reynolds ha accettato di sottoporsi ad una colonscopia a causa di una scommessa che potrebbe avergli salvato l… - badtasteit : #RyanReynolds e #RobMcElhenney protagonisti di un video atto a sensibilizzare l'opinione pubblica sugli screening d… -