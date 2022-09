Una Vita anticipazioni: Aurelio lo corrompe (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una Vita anticipazioni 14 settembre, Aurelio lo corrompe: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela in onda oggi. Come ogni giorno, anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita; in questo mercoledì 14 settembre non mancheranno di certo le novità nella telenovela. Aurelio ha convito Genoveva, minacciandola, a portare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una14 settembre,lo: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela in onda oggi. Come ogni giorno, anche oggi vi riportiamo leper la nuova puntata di Una; in questo mercoledì 14 settembre non mancheranno di certo le novità nella telenovela.ha convito Genoveva, minacciandola, a portare L'articolo proviene da Leggilo.org.

SimoneAlliva : Ricordo a #Meloni che le Famiglie Arcobaleno esistono da sempre. Che la vita delle persone #lgbt e dei suoi figli è… - borghi_claudio : Ascoltare il mitico PLATEROTI che da Barisoni rinnega senza problemi tutto quello che ha sempre detto nella sua vit… - martaottaviani : Momento: non ho parole. Il Ministro degli Esteri, #Lavrov, ha accusato l'#Occidente di aver dato vita a una… - aleccx98 : RT @atterismo: Giorgia Mel0ni ha rotto il cazzo con il fatto di essere cresciuta in una famiglia monogenitoriale e di aver sofferto la manc… - itananas : RT @atterismo: Giorgia Mel0ni ha rotto il cazzo con il fatto di essere cresciuta in una famiglia monogenitoriale e di aver sofferto la manc… -