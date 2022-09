Coppa Davis 2022, oggi è Italia-Croazia: non c’è Sinner, Berrettini da numero 1. Obiettivo evitare che il doppio sia decisivo (Di mercoledì 14 settembre 2022) È già tempo di Coppa Davis. A Bologna lo spettacolo del tennis ha già aperto i battenti con il successo dell’Argentina nei confronti della Svezia, ora è il turno dell’Italia di Filippo Volandri, favorita per la testa di questo raggruppamento. Il debutto sul cemento della Unipol Arena rievocherà brutti ricordi, in quanto si tornerà ad affrontare quella Croazia che estromise gli azzurri dalla lotta al titolo lo scorso anno. Anche questa volta il tricolore non potrà contare (al momento) su tutti i propri elementi di spicco, poiché Jannik Sinner non sarà a disposizione almeno oggi; i croati invece dovranno rinunciare a Marin Cilic, loro perno centrale. Andiamo ad esaminare quali possono essere i possibili incroci di quest’oggi, sapendo che i capitani delle due Nazionali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) È già tempo di. A Bologna lo spettacolo del tennis ha già aperto i battenti con il successo dell’Argentina nei confronti della Svezia, ora è il turno dell’di Filippo Volandri, favorita per la testa di questo raggruppamento. Il debutto sul cemento della Unipol Arena rievocherà brutti ricordi, in quanto si tornerà ad affrontare quellache estromise gli azzurri dalla lotta al titolo lo scorso anno. Anche questa volta il tricolore non potrà contare (al momento) su tutti i propri elementi di spicco, poiché Janniknon sarà a disposizione almeno; i croati invece dovranno rinunciare a Marin Cilic, loro perno centrale. Andiamo ad esaminare quali possono essere i possibili incroci di quest’, sapendo che i capitani delle due Nazionali ...

