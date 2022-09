Russia, la crisi dei propagandisti dopo la controffensiva ucraina (Di martedì 13 settembre 2022) Capita di essere travolti dagli eventi. È successo agli occupanti russi nel nord-est dell’ucraina, costretti alla fuga disordinata dalla controffensiva delle forze armate ucraine, secondo quanto si apprende. Anche la notizia della loro ritirata ha letteralmente travolto il Cremlino, che per la prima volta sembra avere serie difficoltà a controllare la narrativa attorno all’invasione. E le crepe stanno apparendo anche nei programmi dei propagandisti del regime che riflettono e modellano l’opinione pubblica. È noto che l’informazione pubblica sotto l’autoritario Vladimir Putin non sia che un’altra propaggine dello Stato. Leggendo i media russi e guardando la TV nazionale negli ultimi mesi si ricavava l’impressione che le forze armate russe stessero continuando, pur con qualche difficoltà, la loro “operazione militare speciale” di ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) Capita di essere travolti dagli eventi. È successo agli occupanti russi nel nord-est dell’, costretti alla fuga disordinata dalladelle forze armate ucraine, secondo quanto si apprende. Anche la notizia della loro ritirata ha letteralmente travolto il Cremlino, che per la prima volta sembra avere serie difficoltà a controllare la narrativa attorno all’invasione. E le crepe stanno apparendo anche nei programmi deidel regime che riflettono e modellano l’opinione pubblica. È noto che l’informazione pubblica sotto l’autoritario Vladimir Putin non sia che un’altra propaggine dello Stato. Leggendo i media russi e guardando la TV nazionale negli ultimi mesi si ricavava l’impressione che le forze armate russe stessero continuando, pur con qualche difficoltà, la loro “operazione militare speciale” di ...

