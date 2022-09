Il 14 e 15 settembre il IV Congresso nazionale UilTemp (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Si svolgerà il 14 e il 15 settembre, presso il centro culturale Monk a Roma, il IV Congresso nazionale della UilTemp, categoria della Uil guidata dalla segretaria generale Lucia Grossi, che organizza, rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione, collaboratori, titolari di forme di autoimpiego e appartenenti a settori contrattualmente non ancora disciplinati. Nel corso dei lavori, si alterneranno gli interventi di lavoratrici e lavoratori, dirigenti regionali e nazionali della categoria e segretari confederali nazionali della Uil. Il Congresso, intitolato ‘Lavoro quale?’, che sarà concluso dal segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, avrà al centro del dibattito, tra i tanti temi del lavoro, i diritti dei lavoratori atipici, la flessibilità ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Si svolgerà il 14 e il 15, presso il centro culturale Monk a Roma, il IVdella, categoria della Uil guidata dalla segretaria generale Lucia Grossi, che organizza, rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione, collaboratori, titolari di forme di autoimpiego e appartenenti a settori contrattualmente non ancora disciplinati. Nel corso dei lavori, si alterneranno gli interventi di lavoratrici e lavoratori, dirigenti regionali e nazionali della categoria e segretari confederali nazionali della Uil. Il, intitolato ‘Lavoro quale?’, che sarà concluso dal segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, avrà al centro del dibattito, tra i tanti temi del lavoro, i diritti dei lavoratori atipici, la flessibilità ...

vaticannews_it : “Sono qui dal 1994 e posso testimoniare che in Kazakhstan il dialogo interreligioso non è un artificio ma concreta… - ST_Italia : STMicroelectronics al 108° congresso nazionale della @SIF_it fino al 16 settembre presso il Dipartimento di Fisica… - Atlas_Italia : Quest’anno la SIF organizza il suo 108° Congresso Nazionale dal 12-16 settembre a Milano. Vi sono 8 sezioni, di cui… - fisco24_info : Il 14 e 15 settembre il IV Congresso nazionale UilTemp: (Adnkronos) - Si svolgerà il 14 e il 15 settembre, presso i… - nobert_drasi : RT @vaticannews_it: “Sono qui dal 1994 e posso testimoniare che in Kazakhstan il dialogo interreligioso non è un artificio ma concreta form… -