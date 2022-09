Mondiali di pallavolo maschile, l’Italia è in finale dopo 24 anni. Battuta la Slovenia in tre set (Di sabato 10 settembre 2022) L’Italvolley ce l’ha fatta: la finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2022 vedrà il team italiano di Fefé de Giorgi battersi per il titolo dei più grandi contro la Polonia. dopo l’impresa sulla Francia, gli azzurri hanno affrontato la Slovenia allo Spodek di Katowice, in Polonia, battendo la squadra di Tine Urnaut per 3 set a 2 con i parziali di 25-21,25-22, 25-21, . dopo aver battutto in ordine Canada, Turchia, Cina, Cuba e Francia, l’Italvolley vola in finale continuando a sperare nel sogno dei Mondiali. Lo scontro con la Slovenia non era stata una novità per gli azzurri: il 19 settembre dello scorso anno il capitano Giannelli e il resto della squadra azzurra ottennero il titolo di campioni d’Europa battendo in ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) L’Italvolley ce l’ha fatta: ladeidi2022 vedrà il team italiano di Fefé de Giorgi battersi per il titolo dei più grandi contro la Polonia.l’impresa sulla Francia, gli azzurri hanno affrontato laallo Spodek di Katowice, in Polonia, battendo la squadra di Tine Urnaut per 3 set a 2 con i parziali di 25-21,25-22, 25-21, .aver battutto in ordine Canada, Turchia, Cina, Cuba e Francia, l’Italvolley vola incontinuando a sperare nel sogno dei. Lo scontro con lanon era stata una novità per gli azzurri: il 19 settembre dello scorso anno il capitano Giannelli e il resto della squadra azzurra ottennero il titolo di campioni d’Europa battendo in ...

Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallavolo battendo 3-0 la Slovenia nella semifinale giocata… - rtl1025 : ?? L'#Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 #Cuba a #Lubiana (parzi… - RaiNews : L'Italia è in finale dei mondiali di pallavolo #MWCH2022: Slovenia battuta 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) Domani sera la… - rialev_ms : Praticamente non arrivavamo in finale nei mondiali della pallavolo da quando sono nata - notmoose_13 : RT @Cinguetterai: Ci siamo. È il sogno di una vita, è la notte dei vincitori. Dopo il 3-0 di #ItaliaSlovenia, la finale dei Mondiali di pa… -