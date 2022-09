Regina Elisabetta morta, ecco chi l’ha assistita negli ultimi istanti (Di venerdì 9 settembre 2022) Elisabetta II è deceduta prima che i Principi William, Andrea ed Edoardo, insieme a Sophie Wessex, giungessero a Balmoral. Ad assistere la madre sul letto di morte solo i figli Carlo e Anna. Lo afferma il Mail online, secondo cui gli altri membri della famiglia reale sarebbero arrivati dopo il decesso, avvenuto nel pomeriggio (nell’usanza anglosassone dallo scoccare del mezzogiorno). Quando è stato comunicato che le condizioni della Regina stavano precipitando e i medici erano preoccupati, infatti, William si è imbarcato in aereo con gli zii, lasciando a casa Kate con i tre figli. Lo stesso ha fatto Harry, che si trovava nel Regno Unito per alcuni impegni. Liz Truss, primo ministro in carica da pochi giorni, è stata informata della morte della sovrana alle 16.30, due ore prima che Buckingham Palace condividesse la dichiarazione pubblica sul decesso. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022)II è deceduta prima che i Principi William, Andrea ed Edoardo, insieme a Sophie Wessex, giungessero a Balmoral. Ad assistere la madre sul letto di morte solo i figli Carlo e Anna. Lo afferma il Mail online, secondo cui gli altri membri della famiglia reale sarebbero arrivati dopo il decesso, avvenuto nel pomeriggio (nell’usanza anglosassone dallo scoccare del mezzogiorno). Quando è stato comunicato che le condizioni dellastavano precipitando e i medici erano preoccupati, infatti, William si è imbarcato in aereo con gli zii, lasciando a casa Kate con i tre figli. Lo stesso ha fatto Harry, che si trovava nel Regno Unito per alcuni impegni. Liz Truss, primo ministro in carica da pochi giorni, è stata informata della morte della sovrana alle 16.30, due ore prima che Buckingham Palace condividesse la dichiarazione pubblica sul decesso. A ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - franceschashtag : Cosa stavi facendo quando è morta la regina Elisabetta? Io ero letteralmente sul water che dire - RepSpettacoli : La Regina Elisabetta in musica: da 'God save the Queen' dei Sex pistols a 'The Queen is dead' degli Smiths [di Giov… -