Morte Regina Elisabetta | Biden | “Ha segnato un’era”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –II “è stata più di una, ha”. A dirlo è il presidente americano Joe, in una dichiarazione di cordoglio insieme alla moglie Jill per ladella sovrana, “fonte di conforto e orgoglio per generazioni di britannici, molti dei quali non hanno mai conosciuto il paese senza di lei”. “E’ stata una donna di stato di dignità e costanza impareggiabili, che ha approfondito la fondamentale alleanza fra Regno Unito e Stati Uniti. ha contribuito a rendere speciale la nostra relazione”ha aggiunto. “Inviamo le nostre più profonde condoglianze alla Famiglia Reale, che non piange solo la, ma la cara madre, nonna e bisnonna. La sua eredità resterà nelle pagine di storia britannica e nella storia del mondo”, ha quindi ...