Salernitana | De Sanctis | ‘Alziamo l’asticella | spesi 44 milioni Ecco chi è il nostro modello’

LeBombeDiVlad : ?? #Salernitana, #Dia: 'Qui grazie a #DeSanctis, mi ha chiamato molte volte per convincermi' ?? Le dichiarazioni de… - zazoomblog : Salernitana Dia: 'Qui grazie a De Sanctis mi ha chiamato tante volte per convincermi' - #Salernitana #&#… - GiusvaPulejo : Forse qualcuno dovrà chiedere scusa a De Sanctis. Ha strutturato una squadra seria con giocatori di qualità. La… - TuttoSalerno : Chiariello: 'Salernitana tra le prime dodici, darà soddisfazioni. Complimenti a De Sanctis e Iervolino' - TuttoSalerno : Salernitana, inizia già la fase due: De Sanctis proiettato al futuro -

... attaccante dellaa segno nelle ultime tre giornate, ha parlato a Sky : 'Sono qui per giocare il mio miglior calcio, voglio giocare e dare al meglio per questo club. Morgan Demi ...... tutto pronto per il fischio d'inizio di- Empoli. Ovazione all'Arechi per Danilo Iervolino che 'concede' la standing ovation anche a Morgan De, Simone Lo Schiavo e Giulio ...Mister Nicola avrà a disposizione un parco attaccanti molto variegato in questa stagione e nel suo 3-5-2 potrà schierare i centravanti più adatti a seconda della partita. Da Dia a Piatek scopriamo qua ...StampaTorna sul prato dell’Arechi e raccoglie un grande e meritato tributo di consensi il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino che prima del fischio d’inizio del match contro l’Empoli s’incam ...