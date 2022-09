Mps, sull’aumento si balla. Ma alla fine Siena si salverà (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non basta un disco verde a fare un aumento di capitale. Per il Monte dei Paschi si apre una nuova fase, la più delicata e scivolosa, gettata alle spalle un’estate vissuta non senza scossoni. Antefatti: lo scorso 23 giugno è arrivato l’atteso piano industriale che nella logica del ceo Luigi Lovaglio, subentrato lo scorso febbraio a Guido Bastianini, dovrebbe portare la banca più antica del mondo dritta al ritorno sul mercato, magari tra le braccia di una più grande e strutturata realtà, una volta disimpegnatosi l’azionista Tesoro (64%). Poi sono arrivati i conti semestrali, non certo esaltanti. Mps ha infatti chiuso il primo semestre del 2022 con un utile pari a 27 milioni di euro, a fronte dei 202 milioni di profitti conseguiti nel primo semestre 2021. In mezzo, c’è stato un titolo che nelle ultime settimane è tornato a mostrare segni di sofferenza e sfiducia verso il perno dell’intera ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non basta un disco verde a fare un aumento di capitale. Per il Monte dei Paschi si apre una nuova fase, la più delicata e scivolosa, gettata alle spalle un’estate vissuta non senza scossoni. Antefatti: lo scorso 23 giugno è arrivato l’atteso piano industriale che nella logica del ceo Luigi Lovaglio, subentrato lo scorso febbraio a Guido Bastianini, dovrebbe portare la banca più antica del mondo dritta al ritorno sul mercato, magari tra le braccia di una più grande e strutturata realtà, una volta disimpegnatosi l’azionista Tesoro (64%). Poi sono arrivati i conti semestrali, non certo esaltanti. Mps ha infatti chiuso il primo semestre del 2022 con un utile pari a 27 milioni di euro, a fronte dei 202 milioni di profitti conseguiti nel primo semestre 2021. In mezzo, c’è stato un titolo che nelle ultime settimane è tornato a mostrare segni di sofferenza e sfiducia verso il perno dell’intera ...

m_masi1960 : RT @PaoloBorg: Dal Pd nessuno commento sull'aumento di capitale per 2,5 miliardi per Mps Fanno finta che non sia mai successo nulla in quel… - annalisapanello : RT @PaoloBorg: Dal Pd nessuno commento sull'aumento di capitale per 2,5 miliardi per Mps Fanno finta che non sia mai successo nulla in quel… - LucioMascarin : RT @PaoloBorg: Dal Pd nessuno commento sull'aumento di capitale per 2,5 miliardi per Mps Fanno finta che non sia mai successo nulla in quel… - ddgiusto : RT @PaoloBorg: Dal Pd nessuno commento sull'aumento di capitale per 2,5 miliardi per Mps Fanno finta che non sia mai successo nulla in quel… - MichaelaMeroni : RT @PaoloBorg: Dal Pd nessuno commento sull'aumento di capitale per 2,5 miliardi per Mps Fanno finta che non sia mai successo nulla in quel… -