Ferrovie | sciopero di 8 ore | il 9 settembre | contro le aggressioni al personale

Agenzia_Ansa : Sciopero delle Ferrovie, il 9 settembre 8 ore di stop contro le aggressioni. Protestano i macchinisti e capitreno d… - CirottiPaolo : RT @FitCisl: #4settembre ??#Trasporti, #sciopero nazionale il 9 settembre dopo ennesima #aggressione #personale mobile. Occorre un fermo e… - stefanoboni59 : RT @FitCisl: #4settembre ??#Trasporti, #sciopero nazionale il 9 settembre dopo ennesima #aggressione #personale mobile. Occorre un fermo e… - fciancabilla : RT @FitCisl: #4settembre ??#Trasporti, #sciopero nazionale il 9 settembre dopo ennesima #aggressione #personale mobile. Occorre un fermo e… - PilotiFitCisl : RT @FitCisl: #4settembre ??#Trasporti, #sciopero nazionale il 9 settembre dopo ennesima #aggressione #personale mobile. Occorre un fermo e… -

... ha annunciato 24 ore dia settembre. Gli operatori di nove compagnie dei trasporti si ...è stata indetta contro le attuali condizioni salariali e includerà anche le attività delle......i generosi contributi pubblici statali continua la pessima gestione monopolista delle... "Come se non bastasse, il 27 settembre prossimo ci sarà l'ennesimo. È il decimo nell'ultimo ...Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 9 settembre dalle 9 alle 17 di macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper ...“La gravità e l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle ...